Zé Felipe revela que Maria Flor ficou brava com ele após receber bronca: ‘Tá de mal’ Zé Felipe revela que Maria Flor ficou brava com ele após receber bronca: ‘Tá de mal’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/10/2024 - 16h10 (Atualizado em 29/10/2024 - 16h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zé Felipe e Maria Flor

Zé Felipe relatou uma situação divertida com Maria Flor, sua filha de dois anos com a influenciadora digital Virginia Fonseca, nesta terça-feira, 29. Segundo ele, após uma pequena bronca, a menina parou de falar com o pai e até “não está olhando na cara” dele.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV!

Leia Mais em Feed TV:

Ivete Sangalo fala sobre diferença de idade com marido: ‘Questionava’

Junior Lima é convidado para tocar bateria com Simple Plan

Virginia Fonseca encanta web com o novo visual; veja!