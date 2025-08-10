Zé Felipe revela se já beijou na boca após separação de Virginia Fonseca
Cantor concedeu entrevista e falou sobre a nova fase na vida amorosa
Na noite de sábado (9/8), Zé Felipe participou do Festival Histórias, evento que contou com a apresentação de seu pai, Leonardo, em Goiânia (GO). O ex-marido de Virginia Fonseca abriu o jogo sobre a nova fase como solteiro e respondeu até se já beijou na boca após a separação. Veja o vídeo no final da matéria.
Na noite de sábado (9/8), Zé Felipe participou do Festival Histórias, evento que contou com a apresentação de seu pai, Leonardo, em Goiânia (GO). O ex-marido de Virginia Fonseca abriu o jogo sobre a nova fase como solteiro e respondeu até se já beijou na boca após a separação. Veja o vídeo no final da matéria.
Para saber mais sobre a vida de Zé Felipe e suas declarações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
Para saber mais sobre a vida de Zé Felipe e suas declarações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: