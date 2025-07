Zezé Di Camargo volta a ser assunto nas redes após tentar beijar fã nos bastidores; veja Vídeo do momento viralizou nesta quinta-feira e gerou comparações com outras atitudes recentes do cantor

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 31/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 31/07/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share