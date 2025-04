A série perfeita que mistura drama e suspense; saiba tudo! Na trama, um ex-executivo falido entra no submundo do crime para manter as aparências em uma comunidade de luxo — mas um erro muda... Feed TV - Arquivo de Televisão|Do R7 17/04/2025 - 11h27 (Atualizado em 17/04/2025 - 11h27 ) twitter

Seus Amigos e Vizinhos (Foto Reprodução Divulgação)

A AppleTV segue fortalecendo seu catálogo com produções sofisticadas e narrativas ousadas. Um dos mais recentes destaques é Seus Amigos e Vizinhos, série estrelada por Jon Hamm, conhecido mundialmente por seu papel icônico em Mad Men. Com drama, mistério e críticas afiadas à elite americana, a produção vem chamando atenção tanto do público quanto da crítica especializada.

Consulte no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Televisão para saber mais sobre essa série intrigante!

