Camila Loures e Virgínia Fonseca: amizade inabalável

Alto contraste

A+

A-

Camila Loures rejeita rumores de briga com Virgínia Fonseca: ‘Carinho enorme’

A influenciadora digital Camila Loures abordou recentemente o estado de sua amizade com Virginia Fonseca, durante uma entrevista no podcast 'De Frente Com Blogueirinha'. As duas, que originalmente co-apresentavam o podcast 'PodCats', seguiram caminhos separados em 2022 após Virginia engravidar de sua filha, Maria Flor.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Televisão - Feed TV

Leia mais em Televisão - Feed TV



• Camila Loures rejeita rumores de briga com Virgínia Fonseca: ‘Carinho enorme’

• Maiara, dupla de Maraisa, expõe desejo de casar: ‘Bateu um desespero lascado’

• Felipe Neto culpa boneca Annabelle por má sorte após tombo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.