“O Amor é Sustentável?”: o dorama japonês que emociona e conquista o topo da Netflix A série, lançada em 2022 e com apenas 10 episódios, mistura comédia romântica e drama familiar em uma história sensível sobre reconexão... Feed TV - Arquivo de Televisão|Do R7 02/05/2025 - 08h40 (Atualizado em 02/05/2025 - 08h40 ) twitter

O Amor é Sustentável (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV - Arquivo de Televisão

Um dos doramas mais comentados da semana chegou com força total ao catálogo da Netflix: “O Amor é Sustentável?”, produção japonesa lançada originalmente em 2022, que já figura entre os títulos mais assistidos da plataforma. Com apenas 10 episódios, a série vem ganhando o coração dos fãs de comédias românticas com toques de drama emocional — um gênero querido entre os dorameiros de carteirinha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Televisão e descubra mais sobre essa emocionante produção!

