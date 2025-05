“Resident Playbook”: o novo dorama médico da Netflix que promete emocionar e inspirar Produção sul-coreana acompanha cinco jovens médicos em suas jornadas profissionais e pessoais, com episódios semanais até maio de 2025... Feed TV - Arquivo de Televisão|Do R7 02/05/2025 - 09h40 (Atualizado em 02/05/2025 - 09h40 ) twitter

Resident Playbook (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV - Arquivo de Televisão

A Netflix reforça sua aposta em doramas coreanos com o lançamento de “Resident Playbook”, série médica que estreou em 12 de abril de 2025 e rapidamente começou a atrair atenção de fãs do gênero. A produção segue o formato tradicional de lançamentos semanais, com novos episódios aos sábados e domingos, mantendo o público engajado na evolução da trama.

