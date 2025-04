Séries que acolhem: como produções televisivas ajudam a aliviar a ansiedade Com destaque para Explicando – A Mente, documentário da Netflix mostra que ciência, empatia e audiovisual podem caminhar juntos no...

Mais do que mero entretenimento, as séries de televisão se tornaram verdadeiros refúgios emocionais para milhões de pessoas ao redor do mundo. Em tempos de incerteza, ansiedade e sobrecarga emocional, essas produções cumprem um papel terapêutico ao oferecer conforto, leveza e identificação. As informações são do AdoroCinema.

