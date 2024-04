Famosos e TV |Do R7

'Jornal da Record' marca mais que o dobro da audiência das concorrentes na capital paulista Programa conquistou o segundo lugar isolado em São Paulo e no Rio de Janeiro

O 'Jornal da Record' é exibido de segunda a sábado O 'Jornal da Record' é exibido de segunda a sábado (Antonio Chahestian/Record TV)

Na terça (6), o Jornal da Record registrou, em São Paulo, 8,1 pontos de média e ainda atingiu pico de 9,1 pontos com participação de 13,3% em seu horário de exibição, das 19h55 às 21h01.

Mais uma vez, o programa conquistou o segundo lugar absoluto e abriu larga vantagem sobre SBT e Band que, na maior parte do confronto, exibem os telejornais da noite, SBT Brasil (19h48/20h30) e Jornal da Band (19h20/20h30). Na faixa, os dois canais concorrentes empataram em terceiro lugar com menos da metade da audiência da Jornal da Record, marcando 3,9 pontos de média.

No Rio de Janeiro, o jornalístico também garantiu a vice-liderança absoluta com 5,9 pontos de média, pico de 6,9 e participação de 9,7%. O SBT anotou 2,8 pontos, enquanto a Band ficou com 1,4 ponto.

A apresentação na noite de ontem foi de Salcy Lima e Celso Freitas.