Protagonistas, elenco e direção se reúnem em evento de boas-vindas

O Senhor e a Serva é um spin-off de Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

O Senhor e A Serva, nova série da RECORD, inicia as gravações na próxima segunda (23). Para dar as boas-vindas aos envolvidos na superprodução, a Seriella Productions promoveu um café da manhã para o elenco em seu Complexo de Dramaturgia, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro. O grande diferencial do encontro foi a leitura do primeiro capítulo da minissérie de forma inédita e exclusiva aos convidados.

Com dez episódios, direção-geral de Guga Sander e direção de núcleo de Leonardo Miranda, o spin-off de Paulo, O Apóstolo é estrelado por Nathalia Florentino e Dudu Pelizzari, como Elisa e Caius.

Ao lado do diretor-geral da série, Guga Sander, os atores conversaram com o site oficial sobre o encontro com os colegas de elenco.

“Eu e a Nathalia estamos em preparação há uns quatro meses e conseguimos entender a relação de afeto desses dois personagens, e o que move o amor deles. Porque, no fim das contas, é uma grande história de amor e fé. Então, ter o primeiro capítulo completo e todo o elenco reunido, é uma satisfação enorme. É uma celebração de boas-vindas a esse projeto e ao encontro de todos que vão se dedicar por essa trama, que vai ser contada com muito carinho. E esse é o ponto de partida”, disse Dudu Pelizzari.

“É muito especial esse primeiro encontro porque entramos em contato com o roteiro meses atrás e imaginamos quem fariam os personagens. E agora, colocar rostos em cada um deles, é incrível. Conversar sobre os papéis com os nossos colegas de elenco, conhecer todos eles, é uma celebração muito gostosa. Será um trabalho incrível, com certeza”, contou Nathalia Florentino.

No evento, que ocorreu em um dos cenários imponentes do império romano, Guga Sander apresentou aos atores o conceito de O Senhor e A Serva, bem como as propostas na linguagem da série. E adiantou o que o público vai ver na trajetória de Elisa e Caius. “É uma história de amor, persistência, perdão e redenção. Com uma narrativa bem diferente, mais sensível e delicada. Um enredo que irá mexer com o espectador de uma forma profunda. Veremos a grandeza da fé e o poder do amor”.

Após o diretor-geral, foi a vez do historiador e consultor da trama, Maurício dos Santos, dar uma verdadeira aula a todos os presentes sobre o contexto histórico do Império Romano, época em que a série se passa. Depois, todos os atores participaram da leitura do primeiro episódio, o que enriqueceu ainda mais o encontro e deu o tom para o começo das gravações da série.

Dudu Pelizzari fez questão de deixar uma mensagem ao final do evento: “Gostaria de agradecer à Seriella Productions, a toda a equipe, elenco e direção pela oportunidade de fazer um personagem tão rico, com tantas camadas, é o que todos nós atores e atrizes buscamos. Que esse projeto seja lindo”.

E Nathalia Florentino complementou: “Estou muito animada para essa nova experiência. A Elisa é uma personagem que vem para ensinar muitas coisas”.

O Senhor e a Serva é um spin-off de Paulo, O Apóstolo, que está disponível no Univer Vídeo , e estreia no dia 7 julho, às 21h, na tela da RECORD .

