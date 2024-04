Paulistão na RECORD abre quase 2 pontos de vantagem sobre concorrente Vitória do São Paulo diante do Água Santa garantiu o segundo lugar isolado em audiência

Paulistão 2024 é exibido na RECORD Paulistão 2024 é exibido na RECORD (Reprodução/ RECORD)

Com a transmissão da partida entre São Paulo e Água Santa, na última quarta (7), a RECORD ficou em segundo lugar isolado no ranking de audiências, registrando média 74% maior que a do SBT, que ficou em terceiro lugar na classificação.

Na faixa entre 21h37 e 23h31, a exibição do jogo, que teve vitória do tricolor paulista, teve 6,6 pontos de média, pico de 7,5 e share de 12%. No mesmo período, o SBT marcou média de 3,8 pontos.

O São Paulo voltou a campo após vencer o título da Supercopa Rei, diante do Palmeiras. Com o time misto, entre titulares e reservas, a equipe, comandada pelo técnico Thiago Carpini, venceu o Água Santa por 3 a 0, com gols de Alan Franco, Juan e Bobadilla – que marcou um golaço. Com o triunfo, o time permanece invicto em 2024.

Pelo lado do Água Santa, o atacante Bruno Mezenga perdeu um pênalti ao longo do jogo. A partida também marcou o reencontro de Thiago Carpini, técnico do São Paulo, com o time de Diadema. No Paulistão do ano passado, o comandante levou a equipe à final do torneio, conquistando o vice-campeonato.