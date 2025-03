Alex Gruli está no elenco de Paulo, O Apóstolo: ‘Feliz demais’ Ator retorna à RECORD após trabalhos nas superproduções Gênesis e Reis Paulo, O Apóstolo|Do R7 12/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/03/2025 - 17h29 ) twitter

Alex Gruli está confirmado no elenco de Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

Alex Gruli está confirmado no elenco de Paulo, O Apóstolo. O ator está de volta à RECORD após interpretar Psusennes na nona temporada de Reis, A Sucessão, (2019) e Elom em Gênesis (2021).

Nas redes sociais, Alex celebrou o início do trabalho com uma publicação no Instagram agradecendo a oportunidade e enaltecendo a equipe da superprodução. “Que privilégio poder ajudar a contar essa história… em 2025, chega na RECORD!”, escreveu o ator na legenda da postagem.

Confira:

O ator também elogiou Murilo Cezar, protagonista da trama escrita por Cristiane Cardoso. “Esse cara que é meu irmão e que já me deu a mão desde os testes para a série. Que incrível vê-lo liderando um elenco tão talentoso”, escreveu. O protagonista agradeceu nos comentários: “Obrigado por toda troca. É só o começo”, disse Murilo.

A superprodução Paulo, O Apóstolo tem exibição prevista para 2025 na RECORD.