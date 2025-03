André Rosa se prepara para gravar Paulo, O Apóstolo: ‘Experiência transformadora’ O ator volta à emissora após fazer parte do elenco da novela Jesus, em 2018 Paulo, O Apóstolo|Do R7 24/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 25/03/2025 - 16h57 ) twitter

André Rosa está no elenco de Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

A nova superprodução bíblica Paulo, O Apóstolo iniciou as gravações no Rio de Janeiro e André Rosa é mais um nome confirmado na série. O ator, que recentemente esteve em cartaz no teatro ao lado do veterano Otávio Augusto, publicou diversos registros acompanhado pelos colegas de elenco da superprodução.

Na legenda, o ator exaltou a equipe: “Começaram as gravações da série Paulo, O Apóstolo que tenho a alegre missão de integrar o elenco. Por tudo que vi e ouvi no encontro de boas-vindas, posso afirmar que será uma experiência realmente transformadora. Obrigado a todos que fazem parte dessa realização”.

Nos comentários, atores conhecidos do público da RECORD como Cirillo Luna, Ingrid Conte e Daniel Dalcin incentivaram o colega.

André volta às produções bíblicas após interpretar Simas, irmão do personagem-título da novela Jesus, em 2018.

Paulo, O Apóstolo é uma produção de Cristiane Cardoso com exibição prevista para 2025 na RECORD.