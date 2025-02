Autora de Paulo, o Apóstolo comenta fato agonizante sobre Herodes e revela: ‘Não vejo a hora de ver essa cena’ Cristiane Cardoso conhece o hipódromo de Cesareia, em Israel, e descreve passagem bíblica de Atos 12:21-23 Paulo, O Apóstolo|Do R7 17/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/02/2025 - 02h00 ) twitter

Cristiane Cardoso revela cena que estará em Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

Em frente ao hipódromo de Cesareia, em Israel, Cristiane Cardoso comenta a passagem bíblica de Atos 12:21-23, que fará parte da série Paulo, O Apóstolo.

Segundo a autora, depois que Herodes vai ao Templo e mata Tiago, que estava lá pregando para as pessoas, ele volta para Cesárea, com uma roupa toda de prata, e faz um discurso. O lugar estava lotado de pessoas, que começaram a louvá-lo e compará-lo com Deus.

“Nesse momento, ele começou a passar mal. Diante de todas aquelas pessoas poderosas da época, Herodes cai e os bichos começam a comê-lo por dentro e saem para fora. Essa cena agonizante vai acontecer em Paulo, O Apóstolo”, conta Cristiane Cardoso.

Assista:

A superprodução Paulo, O Apóstolo tem exibição prevista para este ano na tela da RECORD e, em maio, no Univer Vídeo.