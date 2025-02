Confirmada em Paulo, O Apóstolo, Priscila Ubba mostra mudança de visual para personagem Atriz compartilhou fotos nas redes sociais com o cabelo mais longo para a série Paulo, O Apóstolo|Do R7 13/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/02/2025 - 11h51 ) twitter

Priscila Ubba mostra novo visual para personagem em Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

Priscila Ubba está confirmada no elenco de Paulo, O Apóstolo e mostrou nas redes sociais a mudança de visual que fez para a sua personagem na série. Em uma publicação no Instagram, a atriz apareceu com o cabelo ondulado e mais longo.

Na legenda da postagem, ela escreveu: “Personagem nova nascendo”. Nos comentários da publicação, a atriz Dani Moreno elogiou a artista: “Maravilhosa”.

Confira:

O último papel de Priscila na RECORD foi na décima temporada de Reis, A Decadência, como a princesa do Egito Nebset. Na trama, a atriz tinha as madeixas comprida, lisa e com franja.

Paulo, O Apóstolo é uma produção de Cristiane Cardoso, protagonizada por Murilo Cezar, com exibição prevista para 2025 na RECORD.