Elenco de Paulo, O Apóstolo viaja a Petrópolis para gravar cenas da superprodução Murilo Cezar e outros atores comentam experiência na região serrana durante primeira viagem do projeto Paulo, O Apóstolo|Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial 26/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/02/2025 - 02h00 )

Murilo Cezar define a viagem a Petrópolis como uma experiência incrível Gabriel Alberto/R7

Equipe e parte do elenco de Paulo, O Apóstolo viajaram para Petrópolis, cidade histórica localizada na região serrana do Rio de Janeiro, para filmar cenas importantes do projeto durante quatro dias. Essa é a primeira viagem da superprodução, que contou com uma mega estrutura montada no Museu das Armas, especialmente para as gravações.

E é claro que o site oficial acompanhou de perto as filmagens de lindas e emblemáticas cenas da trama, além de conversar com alguns atores sobre os trabalhos realizados em Petrópolis. Para o protagonista Murilo Cezar, a sua primeira vez na cidade foi especial.

“Experiência incrível, porque casou perfeitamente a estética das cenas que a gente gravou aqui com o que vai passar [para o público]. Para mim, enquanto ator, deu um gás, uma sensação de mais ambientação, por conta do contexto. É a primeira viagem, virão algumas e está sendo muito especial”, comemora.

Anna Melo, que vive Gabriela na série, esteve pela segunda vez na cidade histórica e afirmou ter ficado “maravilhada” com o que viu. “As gravações aqui vieram acompanhadas de uma sensação de teletransporte para outra época. Nunca tinha pisado em um lugar como esse na minha vida. Foi bem bacana, vi construções antigas e fiquei fascinada”, conta.

Anna Melo comenta experiência de gravar cenas de Paulo, O Apóstolo em Petrópolis Gabriel Alberto/R7

Quem também fez parte do grupo que gravou cenas em Petrópolis, foi Michelle Batista, a Rode. A cidade, conhecida por seu passado imperial do Brasil não é novidade para a atriz, que na infância, costumava passar as férias no local:

“Nunca tinha vindo gravar, cheguei aqui e vi esses cenários, lugares marcantes para a história do Paulo. Com certeza traz uma vivência, uma experiência maior”.

Gravações foram realizadas em mega estrutura montada no Museu das Armas Gabriel Alberto/R7

Pedro na série, Marcéu Pierrotti gravou pela primeira vez na cidade e ressalta a importância deste tipo de gravação com parte do elenco e equipe para conectá-los ainda mais:

“É um elenco e uma equipe que estão muito juntos, mas é óbvio que quando a gente viaja, fica mais junto também fora do set. E isso é muito bom, almoçar, bater papo em outros momentos, também de lazer. E viemos também para captar imagens muito legais em uma locação bem interessante”.

Murilo Cezar é o protagonista da trama Gabriel Alberto/R7

Tiago Marques, o Demas, concorda com o colega de elenco: “Um dos pontos positivos é essa aproximação do outro, o que permite criar mais conexão, refletindo em uma excelente troca nas cenas”.

Murilo ainda destaca os cenários, também recriados em locação externa, como no Museu das Armas: “Cada espaço tem sua particularidade. A experiência que tenho tido com Paulo é muito real, todos os cenários têm um apreço muito grande pela realidade, o que ajuda muito”.

Paulo, O Apóstolo é uma produção de Cristiane Cardoso, com exibição prevista para este ano na tela da RECORD e, em maio, no Univer Vídeo.