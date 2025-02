Gabriella Busich compartilha momento de estudo para Paulo, O Apóstolo Atriz começou a gravar a nova superprodução bíblica Paulo, O Apóstolo|Do R7 02/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gabriella Busich mostra preparação para Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

Os trabalhos de Paulo, O Apóstolo continuam e, se não está no set gravando, Gabriella Busich aproveita para estudar sua personagem na nova superprodução bíblica. E em uma dessas tardes de leitura do roteiro, a atriz compartilhou o momento com seus fãs nas redes sociais e aproveitou para refletir sobre o ofício do ator.

“Reler o roteiro é mais do que um exercício de memória, é uma oportunidade de mergulhar nas camadas mais profundas de uma personagem. Criar uma pessoa, que antes era apenas palavras no papel, é um processo complexo e fascinante. É destrinchar cada detalhe: entender suas motivações, os medos que a movem, as inseguranças que ela esconde. É buscar enxergar o mundo pelos olhos dela, sentir o que ela sente e descobrir como ela age quando está feliz, com raiva, ou vulnerável”, começou a atriz, que completou:

“Cada cena me apresenta algo novo, uma nuance que não tinha percebido antes, e isso torna o processo ainda mais rico. É como se, a cada leitura, ela se apresentasse mais completa. Estudar e criar um personagem é uma experiência de entrega total, e é isso que torna tudo tão especial. Não vejo a hora de dividir esse trabalho com vocês e levar essa história para a tela”.

Emily Matte, colega de elenco de Gabriella, elogiou a atriz: “Perfeita. Estou bem ansiosa”. Duda Matte concordou com Emily: “Musa”.

‌



Veja:

A superprodução Paulo, O Apóstolo é protagonizada por Murilo Cezar e tem exibição prevista para 2025 na tela da RECORD.