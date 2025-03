Gabriella Busich está no elenco de Paulo, O Apóstolo: ‘Feliz’ Atriz volta à RECORD após interpretar Adelina na terceira temporada de Reis Paulo, O Apóstolo|Do R7 16/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 25/03/2025 - 16h54 ) twitter

Gabriella Busich celebra papel em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Gabriella Busich é mais uma atriz confirmada no elenco de Paulo, O Apóstolo. A nova superprodução de Cristiane Cardoso está em fase de gravação no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions, no Rio de Janeiro.

A intérprete de Adelina na terceira temporada de Reis, A Rejeição, compartilhou uma publicação nas redes sociais celebrando o início do trabalho em Paulo, O Apóstolo. “Tão feliz em fazer parte desse projeto! Que elenco, que equipe, que história!”, escreveu na legenda da postagem no Instagram.

Confira:

Alguns colegas de elenco comentaram na publicação. “Vamos juntas, amada! Você já é um grande presente nessa trajetória!”, escreveu Priscila Ubba. “Maravilhosa, talentosíssima”, elogiou Caio Menck. “Te amo! Muito feliz que estamos juntas!”, disse a atriz Nic Rosemberg.

A superprodução Paulo, O Apóstolo é protagonizada por Murilo Cezar e tem exibição prevista para 2025 na tela da RECORD.