Julia Mendes está no elenco de Paulo, O Apóstolo: 'Pronta para contar essa história' No Instagram, atriz celebrou o início do projeto e elogiou a equipe da superprodução Paulo, O Apóstolo|Do R7 20/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 25/03/2025 - 17h50 )

Julia Mendes celebra trabalho em Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

Julia Mendes é mais um nome confirmado no elenco da superprodução Paulo, O Apóstolo.

No Instagram, a atriz celebrou o início do projeto: “Feliz em começar essa nova jornada cercada por pessoas tão talentosas, na frente e por trás das câmeras. Tenho certeza de que será uma experiência incrível. Que seja um processo lindo para todos nós. Pronta para contar essa história com vocês!”.

Amigos, colegas de elenco e fãs de Julia deixaram comentários carinhosos na publicação: “Vai com tudo! Vou assistir com certeza”, escreveu uma seguidora. “Parabéns, certeza que vai arrasar”, disse outra. “Que maravilha! Todo sucesso do mundo”, desejou mais uma. “Parabéns, torço muito por você!”, comentou um internauta.

Confira:

‌



Superprodução Paulo, O Apóstolo tem exibição prevista para 2025 na RECORD.