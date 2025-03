Michelle Batista celebra desafio em Paulo, O Apóstolo: ‘História linda’ Atriz é mais um nome confirmado na nova superprodução Paulo, O Apóstolo|Do R7 05/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/03/2025 - 17h39 ) twitter

Michelle Batista está no elenco de Paulo, O Apóstolo Reprodução/

Vista recentemente como Lia na reprise de Gênesis na RECORD, Michelle Batista volta às superproduções bíblicas em Paulo, O Apóstolo.

Na nova série escrita por Cristiane Cardoso, Michelle está ao lado de um elenco de peso, formado por Murilo Cezar, Marcéu Pierrotti, Fhelipe Gomes e muitos outros artistas. No Instagram, a atriz publicou diversos registros do evento de boas-vindas do elenco.

“Uma história linda, que envolve uma centena de grandes profissionais, muitos meses de dedicação e muita energia de toda equipe. Muito frio na barriga e expectativa”, escreveu.

Saiba mais:

A superprodução Paulo, O Apóstolo é protagonizada por Murilo Cezar e tem exibição prevista para 2025 na tela da RECORD.