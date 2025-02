Natália Ferrari registra bastidores das gravações de Paulo, O Apóstolo Atriz compartilhou o início dos trabalhos na nova superprodução bíblica Paulo, O Apóstolo|Do R7 19/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/01/2025 - 02h00 ) twitter

Natália Ferrari registra bastidores de Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

Paulo, O Apóstolo iniciou as gravações e Natália Ferrari aproveitou para registrar os primeiros momentos do novo trabalho na RECORD. A atriz retorna à emissora após brilhar em Reis com duas personagens, Sâmila e Arrava.

Nos cliques compartilhados com os seguidores, Natália aparece na sala de caracterização e também ao lado de colegas como Caio Paduan.

“Um pouco do que tem sido esse começo”, escreveu a atriz.

Confira:

A superprodução Paulo, O Apóstolo é protagonizada por Murilo Cezar e tem exibição prevista para 2025 na tela da RECORD.