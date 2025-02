Paulo, O Apóstolo: autora mostra processo de criação do figurino do protagonista Murilo Cezar Cristiane Cardoso ainda explica que o personagem bíblico era vaidoso em relação ao seu conhecimento, integridade e reputação Paulo, O Apóstolo|Do R7 12/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Murilo Cezar já tem gravado cenas de Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

Em colaboração com o Univer Vídeo, a autora de Paulo, O Apóstolo, Cristiane Cardoso, publicou um vídeo que mostra o processo de criação do figurino do protagonista, vivido por Murilo Cezar.

A legenda da publicação também trouxe um questionamento sobre o personagem bíblico: “Circuncidado ao oitavo dia, da tribo de Benjamin, hebreu dos hebreus, fariseu, irrepreensível… tudo isso nós já sabemos sobre o Saulo, mas será que ele também era vaidoso?”.

Cristiane explicou: “Saulo era vaidoso, mas não em relação à sua aparência, e sim ao seu conhecimento, sua integridade e sua reputação. Poucos percebem que qualidades não justificam orgulho, e Saulo transbordava disso”.

Saiba mais:

A superprodução Paulo, O Apóstolo tem exibição prevista para este ano na tela da RECORD e, em maio, no Univer Vídeo.