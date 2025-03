Paulo, O Apóstolo: confira o primeiro trailer da superprodução Série estreia dia 28 de maio no Univer Vídeo e ainda neste ano vai ganhar a tela da RECORD Paulo, O Apóstolo|Do R7 19/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Murilo Cezar aparece no primeiro trailer de Paulo, O Apóstolo

A contagem regressiva para a estreia de Paulo, O Apóstolo começou. O primeiro trailer da nova superprodução foi divulgado pela autora da série, Cristiane Cardoso. Com cinquenta capítulos, a série bíblica chega com exclusividade no Univer Vídeo no dia 28 de maio.

No vídeo publicado nas redes sociais é possível ver o protagonista Murilo Cezar em cena como o apóstolo na produção que vai contar a história completa de Paulo.

De acordo com a autora, personagens bíblicos emblemáticos como Gamaliel (Leonardo Franco) e Estevão (Rafael Dib) deram as caras em cenas que prometem comover o público.

Assista:

Paulo, O Apóstolo é uma produção de Cristiane Cardoso, que estreia no dia 28 de maio no Univer Vídeo e ainda este ano na tela da RECORD.