Paulo, O Apóstolo: Felipe Miguel mostra preparação para superprodução bíblica Ator compartilhou foto com parte do elenco nas redes sociais Paulo, O Apóstolo|Do R7 12/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 25/03/2025 - 17h52 )

Felipe Miguel com parte do elenco de Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

Felipe Miguel compartilhou uma foto da preparação para a série Paulo, O Apóstolo nas redes sociais, com parte do elenco. A série escrita por Cristiane Cardoso já está em fase de gravação nos estúdios da Seriella Productions no Rio de Janeiro.

A nova superprodução bíblica é protagonizada por Murilo Cezar. Além de Felipe Miguel, outros nomes estão confirmados na trama, como Pedro Nercessian, Thiago Piacentini, Marcéu Pierrotti, que viverá Pedro, Rafael Dib e Fifo Benicasa.

Confira:

Na legenda da publicação no Instagram, o ator escreveu: “Preparação, visitas, reflexão… e vamos em frente”. No registro, ele aparece acompanhado da preparadora de elenco Nara Marques. O protagonista da série deixou um elogio na publicação do colega: “Turma boa”, escreveu Murilo Cezar.

Paulo, O Apóstolo tem exibição prevista para 2025 na RECORD.