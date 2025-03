Rafael Dib celebra trabalho em Paulo, O Apóstolo: ‘Muito feliz’ Último papel do ator na RECORD foi em Reis, como Abisai Paulo, O Apóstolo|Do R7 14/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/03/2025 - 17h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rafael Dib está no elenco de Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Rafael Dib está confirmado na superprodução Paulo, O Apóstolo. O ator compartilhou uma foto nas redes sociais celebrando o início do trabalho: “Muito feliz em participar deste lindo projeto”, escreveu.

O artista também participou do evento de lançamento da nova série de Cristiane Cardoso, ocorrido em novembro, ao lado de parte do elenco. No Instagram, Rafael posou ao lado dos colegas Flávio Pardal, Marcéu Pierrotti, Tiago Piacentini, Fifo Benicasa e Pedro Nercessian.

Confira:

O registro ganhou um comentário da autora com informações sobre o papel de Rafael na série. “Seu personagem vai dar um empurrão na história de Paulo”, escreveu Cristiane Cardoso.

‌



Cristiane Cardoso comenta papel de Rafael Dib em Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

O último trabalho de Rafael na RECORD aconteceu na quinta temporada de Reis, A Perseguição, quando interpretou Abisai. Na trama, o personagem era um dos Valentes de Davi (Cirillo Luna) e foi o responsável por derrotar 300 filisteus com a espada de Sama (Marcelo Arnal).

A superprodução Paulo, O Apóstolo é protagonizada por Murilo Cezar e tem exibição prevista para 2025 na tela da RECORD.