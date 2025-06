Dallas Country detalha volta com nova vocalista, turnê e tradição

Foto: Melina Furlan “Alô galera de cowboy / Alô galera de peão”: após quase duas décadas longe dos palcos, os responsáveis pelo chamado aos fãs de rodeio e precursores do country no Brasil, o grupo Dallas Country, está de volta. Mantendo a base original, Marcelo Kju, Dadah Giles e Murilo Fonseca retornam com duas novas adições: no violino, Marcelo Fonseca, filho do veterano Murilo; e nos vocais, Jenifer Ferreira.

