Enzo Rabelo visa São João e lança ‘Pô, Mais Tempo?’

Foto: Divulgação Nesta quinta-feira (12), Dia dos Namorados, o cantor Enzo Rabelo divulgou o single “Pô, Mais Tempo?”, que chegou acompanhado de um audiovisual no YouTube, disponibilizado nesta sexta (13). Gravado durante o show do músico em Manaus (AM), o o clipe conta com trechos do jovem no palco e bastidores, mostrando os dois lados da vida artística, entre viagens, aquecimento vocal e passagem de som.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Mixme e fique por dentro de todos os detalhes sobre o lançamento!

Leia Mais em Mixme: