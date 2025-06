Felipe Ferrari lançam ‘Um Novo de Nós – Vol. 1’

Foto: Divulgação Nesta sexta-feira (13), a dupla sertaneja Felipe & Ferrari lançou o EP “Um Novo de Nós – Vol. 1”. Gravado no início do ano em Goiânia (GO), o projeto tem quatro canções. Entre as novidades, “Da Água pro Nada”, com participação especial do Traia Veia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Mixme e fique por dentro de todas as novidades do EP!

Leia Mais em Mixme: