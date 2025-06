Mixme |Do R7

MC Livinho e DJ Topo se unem e lançam ‘Sem Chantagem’. Foto: Reprodução/ Instagram Dono de um dos estilos mais marcantes da cena nacional, MC Livinho lançou o single “Sem Chantagem”, em parceria com DJ Topo. Acompanhada de um clipe lançado no canal da GR6 Explode, a faixa traz uma atmosfera intensa e sensual, marca característica do funkeiro.

