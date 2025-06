Morre Bira Presidente, ícone do samba e do Fundo de Quintal Bira Presidente

Foto: Reprodução/ Instagram O cantor Ubirajara Félix do Nascimento, mais conhecido pelo apelido Bira Presidente, morreu no fim da noite do último sábado (14), aos 88 anos. O artista faleceu no Hospital da Unimed FERJ, no Rio de Janeiro, em decorrência de complicações relacionadas ao câncer de próstata e ao Alzheimer.

