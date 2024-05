Andrea Bocelli encerra turnê pelo Brasil com show em São Paulo neste domingo (26) Tenor se apresenta no Allianz Parque em concerto para comemorar os 30 anos de carreira com a cantora Sandy como convidada

Andrea Bocelli encerra a sua turnê pelo Brasil neste domingo (26), às 19h, no Allianz Parque. O tenor retornou ao país para celebrar 30 anos de carreira com concertos em Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e na capital paulista.

A cantora Sandy fez uma participação especial no show do italiano, neste sábado (25), que estava lotado. O filho do tenor, Matteo, também atuou como convidado no show no Allianz Parque, em São Paulo.

A cantora Sandy é a artista brasileira convidada para se apresentar ao lado de Andrea Bocelli, em Belo Horizonte, Brasília e São Paulo. Neste domingo, a brasileira volta ao palco para se apresentar no último show do tenor no país.

