Atrações exclusivas agitam intervalos dos shows no Lollapalooza Brasil 2025; conheça

MC Tha está no Samsung Galaxy Sessions (Foto: Reprodução)

Patrocinadora do Lollapalooza Brasil 2025 pelo sexto ano consecutivo, a Samsung anuncia o Samsung Galaxy Sessions. Ao longo dos três dias de festival, artistas e DJs farão apresentações exclusivas nos intervalos dos shows oficiais do Palco Samsung Galaxy. Entre as atrações musicais confirmadas estão as icônicas festas Heavy Love, Javali e Discopédia, além da banda Lamparina, a cantora MC Tha e os DJs Marky, Luísa Viscardi, Leo Ruas e Dre Guazzelli.

