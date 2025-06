Claudia Leitte e Ivete Sangalo marcam presença em micareta na véspera do feriado em SP Micareta da San conta também com Marina Sena e DJs em sua 10ª edição em 2025; o evento traz trio elétrico para o Estádio do Canindé... Feed TV - Arquivo de Música|Do R7 16/06/2025 - 16h37 (Atualizado em 16/06/2025 - 16h37 ) twitter

Claudia Leitte e Ivete Sangalo (Foto: Reprodução) Feed TV - Arquivo de Música

A Micareta da San chega à sua 10ª edição em 2025 na capital paulista com música e uma estrutura grandiosa. Marcado para o dia 18 de junho, véspera de feriado, o evento será realizado no Estádio do Canindé e traz um line-up de peso com Claudia Leitte, Ivete Sangalo e Marina Sena como headliners da festa, que também contará com DJs e outras atrações. “A Micareta da San nasceu com o propósito de ser uma explosão de alegria, diversidade e música, e chega ao seu décimo ano mais viva do que nunca. Trazer lendas do axé-music como Ivete e Claudia, e lançar a Festa Trama com Marina Sena, representa a pluralidade do nosso público e reforça o compromisso do Grupo San Sebastian com uma entrega conectada com o espírito do nosso tempo”, destaca José Augusto Vasconcelos, diretor-fundador do Grupo San Sebastian.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Música e fique por dentro de todos os detalhes dessa festa imperdível!

