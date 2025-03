Com previsão de chuva para o Lollapalooza, marca aposta em capa como brinde Uma das patrocinadoras do festival, Mike’s faz ação que garante que fãs não saiam do Autódromo de Interlagos de mãos vazias O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Música|Do R7 27/03/2025 - 11h46 (Atualizado em 27/03/2025 - 11h46 ) twitter

Lollapalooza (Foto: Reprodução)

O Lollapalooza Brasil 2025 agita a cidade de São Paulo de 28 a 30 de março. Acontece que, a experiência, que une música, entretenimento e cultura, pode ser interrompida por chuvas previstas na capital. Foi então que Mike’s fez desse limão uma limonada! A marca está promovendo ativações e oferecendo brindes, dentre eles uma capa de chuva personalizada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Música e fique por dentro de todas as novidades do festival!

