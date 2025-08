Cristiano Araújo tem faixas inéditas lançadas nas plataformas digitais e pai do cantor se pronuncia Álbum “In The Cities - Ao Vivo em Cuiabá” ganha versão deluxe com cinco músicas que estavam disponíveis apenas no DVD Feed TV - Arquivo de Música|Do R7 06/08/2025 - 14h59 (Atualizado em 06/08/2025 - 14h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cristiano Araújo (Foto: Instagram) Feed TV - Arquivo de Música

Pouco mais de uma década após a gravação e 10 anos depois da morte de Cristiano Araújo, o cantor volta a emocionar o público com o relançamento do álbum In The Cities – Ao Vivo em Cuiabá, agora em versão deluxe nas plataformas de streaming. O projeto, que antes contava com músicas exclusivas apenas no DVD, ganhou cinco faixas inéditas no digital.

Consulte no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Música para saber mais sobre este emocionante relançamento!

Leia Mais em Feed TV - Arquivo de Música:

Fun7 faz show em rooftop de São Paulo neste domingo (3)

The Town 2025: festival aposta em sofisticação e gastronomia e duplica área VIP

The Town 2025: veja os horários dos shows e conheça novas experiências Cidade da Música