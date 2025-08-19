Festival Histórias terá Daniel, Chitãozinho e Xororó e grandes nomes do sertanejo em São Paulo Evento acontece neste sábado (23) e contará ainda com Zezé Di Camargo e Luciano, Leonardo e Victor e Leo Feed TV - Arquivo de Música|Do R7 19/08/2025 - 16h20 (Atualizado em 19/08/2025 - 16h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Daniel estará no festival Histórias (Foto: Instagram) Feed TV - Arquivo de Música

No próximo sábado (23), o Allianz Parque, em São Paulo, será palco de uma noite histórica para os fãs da música sertaneja. O Festival Histórias – O Show do Século reúne em uma mesma edição os principais nomes do gênero: Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Leonardo, Daniel e Victor e Leo.

Consulte no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Música para saber mais sobre este evento imperdível!

Leia Mais em Feed TV - Arquivo de Música:

Empresário de Marília Mendonça planeja lançar 10 músicas inéditas da cantora por ano

48 anos da morte de Elvis Presley: tributo recria momento histórico do Rei do Rock

Marisa Monte faz turnê nacional com “Phonica – Marisa Monte & Orquestra ao Vivo”