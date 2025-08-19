Logo R7.com
Festival Histórias terá Daniel, Chitãozinho e Xororó e grandes nomes do sertanejo em São Paulo

Evento acontece neste sábado (23) e contará ainda com Zezé Di Camargo e Luciano, Leonardo e Victor e Leo

Daniel estará no festival Histórias

No próximo sábado (23), o Allianz Parque, em São Paulo, será palco de uma noite histórica para os fãs da música sertaneja. O Festival Histórias – O Show do Século reúne em uma mesma edição os principais nomes do gênero: Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Leonardo, Daniel e Victor e Leo.

