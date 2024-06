Maraísa compartilha planos para engravidar em entrevista exclusiva A cantora Maraisa, da famosa dupla sertaneja com Maiara, revelou que está tomando remédios para engravidar do seu primeiro herdeiro...

Maraísa (Foto: Reprodução/Instagram)

A cantora Maraisa, da famosa dupla sertaneja com Maiara, revelou que está tomando remédios para engravidar do seu primeiro herdeiro. Noiva do empresário Fernando Mocó, a artista considera esse o maior projeto de sua vida e compartilhou seus planos em entrevista ao Conceito Sertanejo.

