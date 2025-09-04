Logo R7.com
Nome por trás de grandes artistas, Amanda Ayume fala sobre indústria musical: ‘Não basta cantar bem’

Especialista comenta abordagem que já rendeu frutos a artistas como Wesley Safadão, Claudia Leitte, Gusttavo Lima e Joelma

Do R7

Amanda Ayume (Foto: KZA)

Amanda Ayume, fundadora da KZA Produções, acredita que a música vai muito além do palco. Para ela, o futuro da indústria depende de estratégia, profissionalização e, principalmente, de compreender que cada artista é um universo único. “Hoje, não basta apenas cantar bem ou ter talento. É preciso pensar carreira como um todo, desde o planejamento artístico até a forma como o artista se conecta com o público”, explica em entrevista.

