Simone Mendes conquista o 1° lugar no Spotify com ‘Saudade Proibida’

Simone Mendes (Foto: Divulgação/ R&D) Feed TV - Arquivo de Música

Simone Mendes acaba de conquistar um marco inédito e histórico em sua carreira: “Saudade Proibida” alcançou o 1º lugar no Spotify Brasil, consagrando-se como um dos maiores hits do país no momento e marcando a primeira vez que a cantora lidera a parada da plataforma.

Para saber mais sobre essa conquista incrível e outros detalhes da carreira de Simone Mendes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Música.

