Sorriso Maroto encerra turnê em São Paulo com parte de arrecadação solidária para fins sociais

Sorriso Maroto (Foto: Tulio Barros) Feed TV - Arquivo de Música

Pelo terceiro ano consecutivo, o Sorriso Maroto viaja o Brasil levando a festa especial, “Sorriso Maroto – As Antigas”, só com os sucessos antigos. A banda encerrará a turnê 2025 em São Paulo. Na capital paulista, o público ainda poderá conferir o repertório especial no Allianz Parque, dias 02 e 03 de agosto. Essa será a primeira vez que o grupo se apresentará no estádio. Os ingressos solidários serão destinados ao “Espalhando Sorrisos”, uma iniciativa voltada à inclusão social por meio da odontologia.

