Taylor Swift emociona ao dedicar show de 3 horas à esposa de lutador em fase terminal Taylor Swift emociona esposa do lutador Jeff Jarrett perdeu a batalha contra um câncer de mama em 2006, deixando marcada uma das fases... Feed TV - Arquivo de Música|Do R7 03/09/2025 - 14h38

Taylor Swift Feed TV - Arquivo de Música

Taylor Swift, de 35 anos, realizou uma apresentação exclusiva de três horas para a esposa do lutador Jeff Jarrett, de 58 anos, em seus últimos momentos de vida, por conta de uma luta contra o câncer de mama.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Música e saiba mais sobre esse emocionante gesto de Taylor Swift.

