The Town 2025: Festival aposta em sofisticação Área Vip do festival que acontece em São Paulo terá gastronomia refinada, com chefs finalizando pratos ao vivo em espaço exclusivo... Feed TV - Arquivo de Música|Do R7 08/08/2025 - 23h37 (Atualizado em 08/08/2025 - 23h37 )

Área VIP (Foto: The Town) Feed TV - Arquivo de Música

Em meio a todo o cuidado e sofisticação que marcam o The Town, que vai desde o line-up até a cenografia que transforma a Cidade da Música, a Área Vip, patrocinada por Eisenbahn e Itaú, também ganha protagonismo e o seu próprio show gastronômico. Agora maior e mais alta, com três andares, uma estrutura robusta e totalmente nova, neste ano a Vip foi construída com um aumento significativo do espaço, chegando a impressionantes 18.558m2 — mais do que o dobro da Área Vip de 2023, que tinha 8.579,1m2 —, e pensada para proporcionar ainda mais conforto ao público. O local conta com uma vista privilegiada da Cidade da Música, cenografia sofisticada, além de um design acolhedor e pensado especialmente para esta edição do festival. Em 2025, a Área Vip, em parceria com a GSH Live, conceituada empresa de catering, traz também uma gastronomia que vai deixar os fãs com água na boca a todo o instante. Os headliners gastronômicos do espaço também serão encontrados no Chef’s Station — um local onde, diariamente, os renomados chefs Tassia Magalhães, Eduardo Nava Ortiz e Felipe Rodrigues irão finalizar ao vivo seus pratos mais emblemáticos, oferecendo ao público uma viagem culinária única e interativa.

