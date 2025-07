The Town 2025: festival aposta em sofisticação e gastronomia e duplica área VIP Área Vip do festival que acontece em São Paulo terá gastronomia refinada, com chefs finalizando pratos ao vivo em espaço exclusivo Feed TV - Arquivo de Música|Do R7 29/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 29/07/2025 - 15h18 ) twitter

VIP do festival (Foto: The Town) Feed TV - Arquivo de Música

A Área Vip do The Town 2025 será ainda mais grandiosa e sofisticada, com uma estrutura inédita de três andares e 18.558 m² — mais que o dobro do espaço da edição anterior. Inspirado na exuberância e no estilo cosmopolita de São Paulo, o novo projeto foi desenhado para oferecer conforto, exclusividade e experiências memoráveis ao público. Patrocinado por Eisenbahn e Itaú, o espaço ganha protagonismo com uma cenografia elegante e vista privilegiada da Cidade da Música.

