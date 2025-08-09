The Town 2025: festival confirma amplo serviço de acessibilidade na Cidade da Música Festival oferece recursos e adaptações para PCDs, garantindo inclusão com acessibilidade, brinquedos adaptados e serviços exclusivos... Feed TV - Arquivo de Música|Do R7 08/08/2025 - 23h37 (Atualizado em 08/08/2025 - 23h37 ) twitter

Acessibilidade (Foto: The Town) Feed TV - Arquivo de Música

Na segunda edição do The Town, a Cidade da Música reabre suas portas para o público nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, pronta para proporcionar uma experiência inesquecível para todos os visitantes. Em 2025, o festival, mais uma vez, reafirma seu compromisso de ser um evento acessível e inclusivo, contando com toda a estrutura necessária para o público PCD aproveitar cada segundo do The Town com todo o conforto e segurança. Com uma equipe treinada para acolhimento e suporte em diversas situações, incluindo atendimentos específicos para casos de ansiedade, pânico e outras necessidades, o festival contará com diversas ações de acessibilidade, como: Central de Acessibilidade, empréstimo de cadeiras de rodas manuais e motorizadas (Kit Livre), plataformas elevadas nos palcos para PCDs e grupos prioritários, brinquedos adaptados e com agendamento prioritário, sala sensorial, kits sensoriais, tradução em Libras, audiodescrição e diversos outros recursos que garantem uma jornada acolhedora e segura durante todo o festival.

