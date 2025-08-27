The Town 2025: Marca destaca refeição fácil com preço acessível: “A partir de R$ 12” Em campanha digital com banda Massacration, Nissin destaca seu retorna ao festival com Cup Noodles e U.F.O. Feed TV - Arquivo de Música|Do R7 26/08/2025 - 21h37 (Atualizado em 26/08/2025 - 21h37 ) twitter

Cup Noodles no The Town (Foto: Nissin) Feed TV - Arquivo de Música

A NISSIN FOODS DO BRASIL está de volta ao maior festival de música, cultura e arte de São Paulo: o The Town 2025. Confirmada nesta segunda edição, que acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro no Autódromo de Interlagos, a marca reforça seu posicionamento ao levar sabor, praticidade e preço acessível aos grandes eventos. Com três pontos de venda estrategicamente posicionados – perto da loja de Produtos Oficiais de Bandas, em frente ao palco The Factory e próximo ao brinquedo Megadrop – a marca servirá os 13 sabores de Cup Noodles® (R$ 12) e os quatro de Nissin Yakissoba U.F.O. (R$ 15). “Chegamos à segunda edição do The Town com o mesmo objetivo: estar cada vez mais próximos do nosso público, oferecendo a ele um portfólio completo para uma refeição acessível”, afirma Andressa Martins, gerente de marca.

