The Town 2025: veja os horários dos shows e conheça novas experiências Cidade da Música

The Town (Foto: Assessoria) Feed TV - Arquivo de Música

Prestes a começar o The Town 2025, a organização do festival divulgou a programação completa com horários dos mais de 100 shows. Além dos artistas, o evento contará com atrações especiais como The Flight e The Tower, novas experiências que prometem agitar o céu e as madrugadas da Cidade da Música. A segunda edição do evento, marcada para os dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, reúne grandes nomes da música nacional e internacional e promete dias intensos de arte, cultura e entretenimento. Veja os detalhes abaixo!

