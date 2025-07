The Town 2025: veja os horários dos shows e conheça novas experiências Cidade da Música Além dos artistas, evento contará com atrações como The Flight e The Tower, novas experiências que prometem agitar as madrugadas Feed TV - Arquivo de Música|Do R7 28/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 28/07/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Festival acontece em setembro (Foto: The Town) Feed TV - Arquivo de Música

Prestes a começar o The Town 2025, a organização do festival divulgou a programação completa com horários dos mais de 100 shows. Além dos artistas, o evento contará com atrações especiais como The Flight e The Tower, novas experiências que prometem agitar o céu e as madrugadas da Cidade da Música. A segunda edição do evento, marcada para os dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, reúne grandes nomes da música nacional e internacional e promete dias intensos de arte, cultura e entretenimento. Veja os detalhes abaixo!

Consulte no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Música para saber mais sobre o festival e suas atrações imperdíveis!

Leia Mais em Feed TV - Arquivo de Música:

Sorriso Maroto encerra turnê em São Paulo com parte de arrecadação solidária para fins sociais

Ludmilla encerra turnê Numanice 3 com show no Riocentro

Com Saulo e João Gomes ‘Viva Caraíva’ 2026 promete agitar o Nordeste