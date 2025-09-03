The Town terá estação de trem exclusiva para facilitar embarque e desembarque; saiba como utilizar
Antiga Estação Cidade Dutra foi toda repaginada para o festival e, no período do evento, se chamará Estação Expresso LATAM
Quem for curtir o The Town 2025 terá uma novidade nesta edição. A LATAM firmou parceria com a ViaMobilidade para criar uma estação de trem exclusiva voltada ao público do festival. Batizada de Estação Expresso LATAM, ela fica a apenas 500 metros do portão G do Autódromo de Interlagos e funcionará exclusivamente para embarque e desembarque dos passageiros do Trem Expresso, garantindo mais fluidez e conforto no acesso ao evento. A operação especial permitirá que o público chegue ao festival de forma rápida e organizada, sem impactar o transporte regular da região.
