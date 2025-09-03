The Town terá estação de trem exclusiva para facilitar embarque e desembarque; saiba como utilizar Antiga Estação Cidade Dutra foi toda repaginada para o festival e, no período do evento, se chamará Estação Expresso LATAM Feed TV - Arquivo de Música|Do R7 03/09/2025 - 12h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Expresso LATAM (Foto: Samuel Chaves/S4 PHOTOPRESS) Feed TV - Arquivo de Música

Quem for curtir o The Town 2025 terá uma novidade nesta edição. A LATAM firmou parceria com a ViaMobilidade para criar uma estação de trem exclusiva voltada ao público do festival. Batizada de Estação Expresso LATAM, ela fica a apenas 500 metros do portão G do Autódromo de Interlagos e funcionará exclusivamente para embarque e desembarque dos passageiros do Trem Expresso, garantindo mais fluidez e conforto no acesso ao evento. A operação especial permitirá que o público chegue ao festival de forma rápida e organizada, sem impactar o transporte regular da região.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa novidade incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Música.

Leia Mais em Feed TV - Arquivo de Música:

The Town 2025: Marca destaca refeição fácil com preço acessível: “A partir de R$ 12”

Gica lança “Superação” com Xande de Pilares e emociona fãs do pagode

Conheça a apresentadora Marina Fabris, destaque no universo sertanejo