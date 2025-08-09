Venda geral do The Town começa hoje com nomes como Travis Scott, Backstreet Boys, Mariah Carey e Katy Perry Essa segunda edição também recebe Zion Marley, Iggy Pop, Luísa Sonza, Lionel Richie e Ludmilla; festival terá experiências diversas... Feed TV - Arquivo de Música|Do R7 08/08/2025 - 23h17 (Atualizado em 08/08/2025 - 23h17 ) twitter

Katy Perry (The Town) Feed TV - Arquivo de Música

A partir do meio-dia de hoje, terça-feira (27), o público poderá garantir um lugar na segunda edição do The Town e viver momentos únicos na Cidade da Música. A venda geral dos ingressos acontece exclusivamente na plataforma da Ticketmaster Brasil. Marcado para os dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025, no Autódromo de Interlagos, o The Town vai transformar São Paulo em um verdadeiro palco de celebração, com mais de 100 shows e mais de 500 artistas no line-up. Em 2025, o The Town celebra a diversidade cultural de São Paulo com uma trilha sonora à altura da cidade, reunindo estilos e gerações na maior festa que a cidade já presenciou.

Não perca a chance de saber mais sobre esse evento imperdível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Música.

