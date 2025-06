Anitta cancela show no São João de Campina Grande por saúde Anitta/ São João de Campina Grande Mixme|Do R7 17/06/2025 - 15h58 (Atualizado em 17/06/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Reprodução/ Instagram Na noite desta segunda-feira (16), a cantora Anitta, então atração da próxima quarta-feira (18) no São João de Campina Grande (PB), cancelou sua apresentação no evento por motivos de saúde. Conforme uma nota publicada pela assessoria da artista, que não revelou a doença que acometeu a artista, ela não poderá se apresentar, pois seu estado exige “repouso” e “cuidados médicos”. Na sequência, o comunicado lamenta a ausência da artista numa das maiores festas juninas do país e do mundo, assim como reforça o carinho pelo público local. “Anitta estava entusiasmada com a apresentação, […] mas sua prioridade, neste momento, é sua recuperação”, diz o texto. Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mixme. Leia Mais em Mixme: Planet Hemp anuncia fim da banda e turnê de despedida

FUN7 lança ‘Na Areia’ com Felipe Pezzoni, da banda EVA

MC Guimê e noiva revelam opções de nomes para 1º bebê